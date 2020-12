Alessandro Cattelan, dopo 10 anni di onorato servizio, ha deciso di lasciare X Factor.

Il talent show di Simon Cowell da quando è migrato su Sky Uno è sempre stato condotto da Alessandro Cattelan ad eccezione di una puntata di questa edizione quando, costretto a stare in quarantena a causa del Covid-19, è stato sostituito da Daniela Collu. Sarà lei, quindi, ad ereditare il suo posto?

“Ho iniziato sapendo che sarebbe stata l’ultima puntata, sapendo che sarei arrivato alla fine. È finita un’epoca. Se avete seguito x Factor sin dall’inizio È finito un pezzo anche della vostra vita, si cambia pagina. Quando immaginavo la fine me la immaginavo diversa, lo immaginavo al forum, con tanta gente, con la mia famiglia che mi aspettava in camerino, è stato un anno difficile per tutti e lo finiamo così insieme. So che metterò qualcuno in difficoltà per questa scelta, ma vi ripeto, per me è arrivato è arrivato il momento di voltare pagina. Giudici è stato bellissimo stare con voi, grazie a tutti i giudici che sono passati in questi anni. Il mio tempo me lo sono preso, quindi grazie, grazie a tutti. È una pagina della mia vita che se n’è andata. Grazie a chi ha reso possibile tutto questo, le persone che hanno avuto fiducia in me, che hanno permesso di fare quello che mi piace fare nella vita. Grazie a tutti quelli che hanno collaborato a questa edizione, così difficile da fare e indimenticabile per me”.