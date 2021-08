Alessandro Cattelan questa settimana ha conquistato la copertina di Tv Sorrisi & Canzoni che ha ritagliato uno spazio anche a Sandra Milo, con tanto di titolo che recita così: “Sandra Milo: faccio un musical e sogno il GF“.

Il conduttore, che da settembre debutterà su Rai Uno al timone del programma Da Grande, ha così festeggiato la cover facendo una battuta sull’attrice.

“Eccomi qua, photoshoppato come una vecchia diva ( con tutto il dovuto rispetto per entrambe le categorie ) a raccontarvi un po’ di cose sulle due prime serate di Da Grande su Rai1 sulla copertina del giornale che più di ogni altro ha segnato la mia infanzia ( anche voi ritagliavate le locandine dei film per appiccicarle sulle vhs registrate dalla Tv? Imparavate a memoria i testi delle canzoni di Sanremo? Controllavate la classifica musicale e poi quanti punti davano al vostro segno zodiacale per vedere se la vostra settimana -Toro- sarebbe stata migliore di quella di vostra nonna -Ariete-? )

Una battuta a cui Sandra Milo ha deciso di rispondere.

“La ringrazio per avermi gentilmente menzionata ma non è necessario che Lei incroci le dita per me. Fui già contattata per la scorsa edizione del GF e alla fine non se ne fece più nulla per problemi che non starò qui a spiegare. Grazie a Dio si è profilato all’orizzonte un nuovo progetto molto più stimolante e innovativo. Semmai sono io che faccio a Lei i miei auguri per la Sua nuova avventura sulla rete ammiraglia della RAI anche se – me lo lasci dire – X Factor non sarà più lo stesso senza di Lei”.