Il CoronaVirus, come già sappiamo, ha contagiato anche Alessandro Cattelan che – per la prima volta da quando è stato arruolato da Sky – ha dovuto cedere il suo posto di conduttore a Daniela Collu, corsa in suo soccorso nel traghettare il transatlantico X Factor.

Il Covid-19 non ha costretto Alessandro Cattelan al ricovero ospedaliero, per questo motivo nel corso della puntata ha fatto irruzione in studio in una maniera decisamente divertente e particolare: in diretta FaceTime con un tablet posizionato sulla faccia di un ballerino che ha così “prestato” il suo corpo al conduttore.

“Wow sto per guardare X Factor per la prima volta da casa sono emozionato! Secondo voi chi sarà il primo ad uscire? Intanto in bocca al lupo a Daniela e ai 4 giudici! Buon divertimento“, aveva scritto Alessandro Cattelan su Twitter.

Una volta fatto irruzione, come riportato da TvBlog, Cattelan ha salutato tutti.

“Mi mancate sono felice di vedervi. Io fisicamente sto un po’ meglio, mentalmente è dura, sei a casa chiuso in una stanza con paura di attaccarlo alla moglie e ai figli”.

Dando poi un consiglio a Daniela: