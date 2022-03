Dopo aver abbandonato la conduzione di X Factor, Alessandro Cattelan è sbarcato in Rai e su Netflix, ma adesso il noto presentatore ha deciso di chiudere il cerchio in modo particolare. Il 41enne si è presentato ai casti di X Factor Ungheria come candidato concorrente, senza però dire ai giudici di aver condotto il famoso talent show in Italia. A svelarlo è stato proprio Alessandro in un post Instagram oggi pomeriggio. Ovviamente anche davanti ad un esito positivo Cattelan non parteciperà alla trasmissione ungherese, questo infatti è una sorta di esperimento che vedremo nel nuovo programma di Netflix ‘Una Semplice Domanda‘.

“A volte c’è bisogno di rimescolare tutto e ripartire dal nastro di partenza. Mi sono presentato a X FACTOR ungherese come concorrente per trovare nuovi stimoli, senza che nessuno sapesse chi fossi e portando il mio inedito! Prima della partenza ho chiesto aiuto per il look e la giusta attitudine al maestro Elio. Non potevo fare scelta migliore. Il 18 marzo scoprirete se ho preso “négy igen!” (quattro si! In ungherese) guardando Una Semplice Domanda su Netflix”.

Mi sono presentato a XFACTOR ungherese come concorrente senza che nessuno sapesse chi fossi e portando il mio inedito!prima ho chiesto aiuto al maestro @elioelst . Il 18 MARZO scoprirete se ho preso “négy igen!” (4 si! In ungherese) guardando #unasemplicedomanda su @netflixit pic.twitter.com/CvB4nfhCXv

“Una semplice domanda è un docu show in sei puntate in cui cercherò di scoprire come essere felici attraverso interviste ed esperienze uniche con personaggi famosi come Paolo Sorrentino e Roberto Baggio.

Lo storytelling è una truffa. Una semplice domanda esce il 18 Marzo in oltre 190 paesi in giro per il mondo. In oltre 188 dei quali, la gente non sa nemmeno chi io sia (a San Marino invece ho fatto la storia). Sei oneste puntate fatte insieme a tante belle persone che hanno messo grande impegno in quello che hanno fatto.

Ho incontrato Paolo Sorrentino. Ero sul cornicione del bunjee jumping insieme a 4 ragazzi di 4 religioni differenti, e il film della mia vita mi è passato davanti agli occhi. – ha continuato Alessandro Cattelan – Per fortuna alcune scene me le ha girate Sorrentino. Ne abbiamo approfittato per una chiacchiera sulla vita e l’aldilà lungo la Via Francigena.

Poi sono stato in campeggio con Geppi Cucciari e abbiamo passato la notte insieme a quattro coppie di ragazzi vicini al matrimonio di cui una pratica l’astinenza prematrimoniale. Mentre facevo la mia ronda notturna ho avuto un piccolo incidente di backstage e ho agganciato e divelto la tenda delle ragazze con il kart”.