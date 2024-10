Alessandro Campi ricoverato dopo un malore a Francoforte: inaugurato il padiglione alla Buchmesse

Il direttore dell’Istituto per la storia del Risorgimento italiano, Alessandro Campi, è stato ricoverato in ospedale a Francoforte a seguito di un malore. Campi si trovava in Germania per l’inaugurazione del padiglione italiano durante la Buchmesse, la fiera internazionale del libro. Il Ministero della Cultura ha confermato la notizia in una nota ufficiale, sottolineando che il direttore aveva contribuito alla creazione di una mostra dedicata a Niccolò Machiavelli, che arricchisce la rappresentanza italiana all’evento.

Il ministro della Cultura, Alessandro Giuli, ha espresso la sua solidarietà e vicinanza a Campi attraverso il comunicato del ministero, augurandosi che possa superare rapidamente questo momento difficile e tornare a guidare l’Istituto con il suo consueto entusiasmo e passione. Campi, nato nel 1961, è professore associato di Storia delle dottrine politiche all’Università di Perugia, dove insegna anche Storia delle istituzioni politiche e Sociologia dei fenomeni politici. È inoltre direttore della “Rivista di Politica” e dell’Istituto di Politica.

Nel corso della sua carriera accademica, Campi ha pubblicato numerosi saggi e articoli sia in Italia che all’estero, in paesi come Argentina, Belgio, Cile, Francia, Germania, Spagna, Stati Uniti e Ungheria. La sua ricerca si è concentrata in particolare sulla figura di Niccolò Machiavelli, per il quale ha ideato l’“Enciclopedia Machiavelli” pubblicata dalla Treccani, e ha organizzato importanti mostre in occasione dei cinquecento anni dalla pubblicazione de “Il Principe”, tenutesi a Roma, New York, Washington e Seoul.

Al momento del malore, Campi aveva appena concluso un evento di rilievo internazionale, che contribuisce a mettere in evidenza il suo impegno nella promozione della cultura italiana nel mondo. La Buchmesse è stata descritta come la fiera del libro più prestigiosa in Europa e una delle maggiori a livello mondiale, enfatizzando l’importanza della presenza italiana e l’attività di Campi in tale contesto. La comunità culturale e politica italiana attende con fiducia ulteriori aggiornamenti sulle condizioni di salute di Campi, auspicando un veloce recupero.