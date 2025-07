Alessandro Braida al Milan: il futuro del calcio giovanile

Alessandro Braida, un talentuoso centrocampista del 2011, inizia una nuova avventura sportiva firmando per il Milan. Dopo aver trascorso anni di formazione all’Udinese, ha deciso di accettare la sfida con il club rossonero, che ripone fiducia nel suo potenziale.

Braida è un calciatore versatile, capace di adattarsi a diverse posizioni in campo. Sebbene possa ricoprire ruoli come mezzala, mediano e interno offensivo, esprime al meglio le sue qualità come centrocampista di destra. La sua eleganza nei movimenti, la precisione nei passaggi e la capacità di utilizzare entrambi i piedi lo rendono un calciatore promettente, soprattutto considerando la sua giovane età. Con un’altezza di 1,80 metri, Braida affronta i duelli con sicurezza e intensità. La sua personalità è un ulteriore punto di forza; spesso ha ricoperto il ruolo di capitano, dimostrando di sapersi fare valere nella squadra.

Il Milan ha seguito il suo percorso con attenzione, segnando un trend positivo di acquisizioni dall’Udinese negli ultimi anni. Braida è il terzo giovane talento acquistato dal club rossonero, dopo Filippo Plazzotta e Thomas Martini. Con la firma del contratto, Braida è pronto a intraprendere il suo viaggio calcistico con il Milan, segnando così l’inizio di una nuova fase della sua carriera.