Alessandro Borghi è un affermato attore (ha vinto il David di Donatello come miglior attore protagonista per aver interpretato Stefano Cucchi in Sulla Mia Pelle) e questa settimana ha rilasciato una lunga intervista a Il Corriere della Sera.

“Dove sono cresciuto io, era la normalità: arrivavi e dovevi crearti il tuo spazio. Se cercavi di essere amico di chi prendeva 10, i ripetenti ti gonfiavano di botte e, se eri amico dei ripetenti, quelli col 10 non ti parlavano più. Per cavartela, l’unica era essere te stesso. Fino a 16 anni, ho solo preso botte. Tuttora, se vedo uno che tratta male un altro, provo qualcosa di brutto”.

L’interprete di Aureliano Adami di Suburra ha poi continuato:

“Ero diventato manesco. Aver cominciato pugilato mi ha salvato perché mi faceva sentire in grado di difendermi. Poi cresci e capisci che invece del pugilato è meglio che cominci a leggere due libri, almeno ti difendi con le parole”.

Alessandro Borghi: “Ho la Sindrome di Tourette”

Senza peli sulla lingua e con grande coraggio, Alessandro Borghi ha poi confessato di avere la Sindrome di Tourette.