Alessandro Borghi e Damiano David: Da Tourette al Trionfo di Sanremo 2025

La seconda serata di Sanremo 2025 sarà caratterizzata da una collaborazione inedita tra Alessandro Borghi e Damiano David, il frontman dei Måneskin. I due artisti uniranno le forze per rendere omaggio a Lucio Dalla, interpretando il brano “Felicità”. Borghi, noto per la sua versatilità e per il successo recente nella serie su Rocco Siffredi, porterà la sua presenza scenica a questo tributo, arricchendo l’esibizione di significato emotivo. In conferenza stampa, Damiano David ha rivelato che Dalla è una delle sue principali ispirazioni, sottolineando l’importanza di onorare una leggenda della musica italiana.

L’intesa fra Borghi e David promette di offrire un’esibizione intensa e suggestiva, unendo la musica con l’interpretazione scenica. Inoltre, negli ultimi anni, Borghi ha parlato apertamente della sua sindrome di Tourette, diagnosticata in età adulta. L’attore ha condiviso la sua esperienza riguardo la gestione dei tic motori, spiegando come questa consapevolezza ha influenzato sia la sua carriera che la sua vita personale. La sua apertura su questo tema ha contribuito a destigmatizzare una condizione spesso fraintesa, avvicinandolo ulteriormente al pubblico. Borghi ha recentemente ottenuto grande successo nella serie dedicata a Rocco Siffredi, affrontando con sensibilità la complessità del suo personaggio e rispettando la narrativa originale. Questa performance a Sanremo aggiunge un ulteriore tassello al suo consolidato status di attore di primo livello, premiato sia dal pubblico che dalla critica.