Alessandro Borghi diventa Siffredi: le scene girate e l’incontro con Rocco

Dopo Suburra, Napoli Velata, Sulla Mia Pelle e Diavoli, Alessandro Borghi tornerà con una serie Netflix particolare. L’attore vestirà i panni di Rocco Siffredi e per farlo ha passato del tempo con il divo di Ortona. Siffredi ha raccontato ad Alessandro aneddoti e retroscena del suo mondo, tutte cose che pare siano servite a Borghi per recitare nella serie.

In una recente intervista rilasciata a La Repubblica Borghi ha spiegato come mai ha deciso di recitare nei panni di Rocco.

“Su 95 giorni di lavoro sul set, almeno 50 erano scene spinte. Ma il racconto della sua ascesa nel cinema per adulti è uno snodo narrativo, segna un cambiamento emotivo del personaggio. Questa è forse la grande intuizione della serie. Perché ho accettato di interpretare Rocco Siffredi? Perché odio il bigottismo del nostro paese e interpretare Rocco mi pareva una grande idea per litigare con tutti.

Ho trascorso diversi giorni con Rocco per capirlo meglio. Mi ha rivelato molte cose. C’è una grande differenza tra il personaggio pubblico e l’uomo. C’erano lati di Rocco non indagati e lui mi ha regalato onestà e fiducia, oltre alla felicità reciproca, per me di interpretarlo, per lui che fossi io. Questa è stata una cosa importante.

È fastidioso il bigottismo di questo Paese. L’industria in cui lavora Siffredi esiste, c’è chi a chi piace e a chi no, ci sono quelli che non lo considerano una parte della società, quelli che ci hanno negato le location perché era una serie su Siffredi, poi la sera vanno a casa e si guardano i suoi video. Nella serie Suburra ero un uomo che andava a sparare alla gente, nessuno mi ha chiesto perché lo interpretassi: era normale, mentre erano tanti i dubbi su Rocco. Questo dovrebbe far capite molte cose a tutti”.