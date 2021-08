Alessandro Borghi al centro di una polemica. L’attore di Suburra in un’intervista rilasciata a ‘Io Donna‘, il magazine del Corriere della Sera, ha dichiarato che un uomo da solo ha poche possibilità di essere interessante e che per esserlo di più dovrebbe essere accompagnato da una donna più interessante di lui.

“Il merito del fatto che abbia ricominciato da un annetto a questa parte a leggere molti libri è della mia fidanzata, la persona più acculturata che io conosca, che divora quattro libri a settimana: cosa che mi faceva sentire un ignorante, quindi ho detto ok, mettiamoci in pari. E guarda caso il primo libro che mi ha consigliato quando ci siamo messi insieme è stato Le otto montagne.

Premesso che secondo me è un discorso davvero poco ‘interessante’ e intelligente (distinguere i sessi in questo modo fa davvero anni 90 e ‘festa della donna’), ma la polemica montata sui social è ancora più idiota. Quelle di Alessandro Borghi sono frasi di circostanza dette in un magazine e andrebbero prese per quello che sono. Inoltre quando si muovono delle critiche ad una riflessione di un personaggio bisognerebbe sempre ricordare di farlo con educazione, altrimenti si passa immediatamente dalla parte del torto.

“In quell’estratto parlavo di me, non del genere umano, e dicevo che per completare la sua esistenza su questo pianeta un essere umano ha bisogno di una persona vicino che lo innalzi e lo porti a migliorarsi. E voi avete fatto dei commenti dove dite che è una cosa sessista. Mamma mia quanto siete stupidi, porca put***a, è incredibile questo mondo. Bravi, andate a commentare tutti i post del “Corriere”. Scusate mi fa troppo ridere questa cosa.

Tutte le cose che finiscono con “ismo” sono molto pericolose se non si sanno maneggiare bene, state attenti. Come fa ad essere un commento sessista? Mi hanno fatto una domanda e ho risposto. Non vi sopporto più. Meno male che ci sono i miei amici che vi insultano perché io non posso. Per fortuna però – questo ci tengo a dirlo – dobbiamo sempre ricordarci che ci sono 39 commenti sotto l’”Huffington Post e 450 sotto il “Corriere”, quindi 500 persone. Noi siamo molti di più, ricordiamocelo sempre, non cadiamo in questo tranello dove cado anche io. Cinquecento sono pochissimi. Gli stupidi saranno sempre di meno.

Vinceremo. Volevo dire che spero che queste 500 persone non fossero tra i miei follower. E se c’erano, spero si siano rimossi. A me non me ne frega davvero un c***o di quanti follower ho su Instagram, non mi interessa essere seguito. Mi interessa che le persone che mi seguono abbiano un motivo per farlo, che provino quantomeno un senso di stima, di leggerezza, di interesse”.