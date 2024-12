Alessandro Borghese, quanto costa il cenone di Capodanno nel suo ristorante: ecco il prezzo

Alessandro Borghese festeggia il Capodanno 2025 con l’evento ‘Caleidoscopio’, che si svolgerà nel ristorante ‘AB-Il lusso della semplicità’ a Venezia, ospitato nel prestigioso Ca’ Vendramin Calergi. Questa serata è dedicata ai colori, ai sapori e alla musica, promettendo un’esperienza culinaria eccezionale in un’atmosfera magica e festiva. Gli ospiti potranno gustare un menù esclusivo che unisce la tradizione gastronomica veneziana a creazioni innovative, accompagnato da intrattenimento musicale di alta qualità.

Il tema dell’evento, come indicato nella locandina, invita a “iniziare il 2025 sotto una nuova luce” con i piatti unici dello Chef Borghese. Il costo per partecipare alla serata è di 400 euro a persona, inclusivo di menù e animazione. La serata avrà inizio alle 19.30 e offre un menù ricco e variegato, pensato per soddisfare i palati più esigenti. Inizia con una selezione di ‘finger aperitif’, come il baccalà mantecato e chips di polenta al nero di seppia e lampone fermentato. I primi piatti includono pappardelle farcite di mazzancolle e ricci di mare, seguito da un risotto mantecato al burro alla brace con conchigliacei ed erbe amare.

Il piatto principale sarà un astice blu abbinato a fegato di rana pescatrice, cardo e burro al tartufo bianco, offrendo un’esperienza gastronomica unica. A mezzanotte, gli ospiti potranno brindare con lenticchie e cotechino, simboli di prosperità per il nuovo anno, e godere della rinomata Cacio&Pepe di Borghese, tutto immerso in un contesto incantevole con luci soffuse e musica elegante. La DJ Flavia Sabatino animerà la serata con un mix musicale fino all’alba, arricchita da una speciale riffa con premi esclusivi firmati Borghese.

Per partecipare all’evento, è necessario prenotare attraverso l’acquisto dell’AB Card Capodanno, che garantisce un’esperienza esclusiva e una migliore gestione degli ospiti. Questo evento rappresenta un’occasione imperdibile per festeggiare un Capodanno indimenticabile a Venezia, all’insegna della gastronomia e del divertimento.