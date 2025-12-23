Alessandro Borghese: orgoglio per la cucina italiana

Alessandro Borghese afferma che c’è sempre qualcosa da scoprire nel nostro Paese. Lui, da undici anni, gira l’Italia in lungo e in largo per scoprire queste novità con il suo programma “4 Ristoranti”. La cucina italiana è stata premiata dall’Unesco e questo lo riempie d’orgoglio. In un’intervista a La Stampa, Borghese ha detto: “Se ne facciano una ragione i denigratori oggi risvegliatisi in massa dalla nomina a Patrimonio Immateriale dell’Unesco: stanno solo rosicando”.

Ha aggiunto che è sorpreso dai tanti che sono subito saliti sul carro del vincitore. Parlando del suo programma, Borghese ha affermato che “durante la gara c’è molta strategia e talvolta non vince il migliore, ma il più furbo”. Ha poi sottolineato che l’Italia è piena di specialità culinarie e luoghi che val la pena visitare, assicurando che anche nella nuova edizione del programma non ci si annoierà.

Borghese ha anche parlato di una ricetta che ha scoperto in Abruzzo e che ha intenzione di replicare nel suo ristorante: una ricetta a base di fichi ancora acerbi. Ha inoltre dato alcuni consigli per gli avanzi delle Feste: “Il cotechino piastratelo in padella; alle lenticchie aggiungete un po’ di curry; con il panettone fate degli gnocchi dolci”.

Borghese ha anche parlato del suo futuro: intende festeggiare il suo prossimo compleanno con un bel viaggio, forse a San Francisco, la città dove è nato. Ha inoltre celebrato i 20 anni del suo programma “Cortesie per gli ospiti” e ha affermato che molti show in onda oggi “sono tutti un po’ figli miei”.