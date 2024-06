Alessandro Borghese ha vomitato a 4 Ristoranti: “Due episodi disgustosi”

Ormai da nove anni Alessandro Borghese conduce con successo 4 Ristoranti. La trasmissione di Sky è arrivata alla sua nona edizione ed è già stata confermata per la decima. Alessandro Borghese ospite di Fabio Rovazzi e Marco Mazzoli nel loro podcast 2046 ha svelato alcuni aneddoti sul programma che va in onda su Tv8 e Sky Uno, in particolare ha parlato di due episodi a dir poco disgustosi. Il cuoco ha raccontato di aver vomitato dopo aver mangiato per sbaglio della…



Alessandro Borghese: “Ho vomitato dietro al capanno”.

“A 4 Ristoranti sono successe due cose particolari. Una volta eravamo al mare, ordino una spigola e mi arriva senza testa. Io chiedo il motivo e il cameriere mi dice ‘tranquillo che sistemo tutto’. Lui si avvia verso al cucina, io lo seguo senza fari vedere e vedo che infila la mano nella spazzatura, prende la testa del pesce e la riattacca al corpo. Ecco lì è successo un bel disastro. Poi c’è stata un’altra cosa che riguarda la cucina rurale, materica. Eravamo a Barbagia in Sardegna, partecipavano due o tre pastori sardi anziani e uno giovane che veniva visto in maniera dubbiosa dai più vecchi. Ultima cena, brace carne e Sa Cordula, che è l’intestino tenue dell’agnello avvolto su se stesso, dove dentro c’è ancora il chimo. Viene messo sulla brace, ma l’intestino devi pulirlo bene, perché è pieno di m… Arriva il piatto a tavola e i pastori si guardano, uno annusa e dice ‘sa di m….’. Noi però eravamo in trasmissione, quindi con le telecamere e tutto il resto, quindi tagliamo e mangiamo. Ma non ce l’ho fatta, dopo aver mangiato un pezzetto sono scappato dietro al capanno a vomitare. Queste cose possono accadere, ma il bello della trasmissione è girare tutta l’Italia dove ci sono delle realtà dove gli animali vengono trattati bene ed è sostenibile mangiare la carne”.

E dopo un episodio del genere è impossibile non pensare a Laura Panerai (questa è solo per veri intenditori)…