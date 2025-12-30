6.9 C
Roma
martedì – 30 Dicembre 2025
Spettacolo

Alessandro Bergonzoni al Teatro Oscar di Milano

Da stranotizie
Alessandro Bergonzoni al Teatro Oscar di Milano

Il 16 gennaio, al Teatro Oscar di Milano, andrà in scena lo spettacolo “Io, Alessandro Bergonzoni” di e con Alessandro Bergonzoni, con la partecipazione di Giacomo Poretti. La produzione è a cura di Mismaonda, mentre le foto sono di Chiara Lucarelli. Alessandro Bergonzoni è un artista difficile da definire, un genio che da oltre quarant’anni fa ridere e commuovere il pubblico italiano con i suoi spettacoli teatrali, rifiutando la televisione e cercando il contatto fisico con il pubblico. I suoi spettacoli sono caratterizzati dall’uso della lingua e delle parole, che rivelano i loro segreti e i loro abbracci imprevedibili. In questo spettacolo, Bergonzoni racconterà il cammino della sua vita di artista a modo suo.

I biglietti sono disponibili a 30,00 € per l’intero e 22,00 € per gli studenti universitari, le scuole di teatro e i possessori della Desidera Card. Lo spettacolo si terrà il 16 gennaio alle ore 20.30.

Articolo precedente
Ue tutela cani e gatti
Articolo successivo
Amiloidosi cardiaca in Italia
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.