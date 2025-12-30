Alessandro Bergonzoni al Teatro Oscar di Milano

Il 16 gennaio, al Teatro Oscar di Milano, andrà in scena lo spettacolo “Io, Alessandro Bergonzoni” di e con Alessandro Bergonzoni, con la partecipazione di Giacomo Poretti. La produzione è a cura di Mismaonda, mentre le foto sono di Chiara Lucarelli. Alessandro Bergonzoni è un artista difficile da definire, un genio che da oltre quarant’anni fa ridere e commuovere il pubblico italiano con i suoi spettacoli teatrali, rifiutando la televisione e cercando il contatto fisico con il pubblico. I suoi spettacoli sono caratterizzati dall’uso della lingua e delle parole, che rivelano i loro segreti e i loro abbracci imprevedibili. In questo spettacolo, Bergonzoni racconterà il cammino della sua vita di artista a modo suo.

I biglietti sono disponibili a 30,00 € per l’intero e 22,00 € per gli studenti universitari, le scuole di teatro e i possessori della Desidera Card. Lo spettacolo si terrà il 16 gennaio alle ore 20.30.