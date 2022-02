Mentre su Rai Uno andava in onda la terza serata del Festival di Sanremo, su Mediaset Extra c’era l’Alessandro Basciano Show. L’ex tentatore di Temptation Island ha litigato con Sophie Codegoni (e pare abbia detto che vuole andare con Delia Duran) ed ha provato ad uscire dal GF Vip. Il ligure è scoppiato a piangere con Soleil Sorge e le ha rivelato che ha provato ad uscire dalla porta di sicurezza.

“Io me ne vado comunque. Prima sono andato alla porta dietro e ho provato ad aprirla per scappare via, ma era chiusa, non mi hanno aperto. Voglio andare da mio figlio. Cosa ci faccio qui? Sono diverso da voi, tanto non ho più nulla da dare, quindi desidero uscire. Se non aprono ora me ne vado domani mattina è uguale. Voglio stare con mio figlio, basta. Perché devo privare mio figlio del tempo con me per stare qui, che tanto lei fa gli show e stiamo sempre a litigare?”.

“Ho aperto due porte e non mi fanno uscire. Sophie io domani esco, arrangiati, a me non mi vedrai mai più! Con me hai chiuso fidati. Non ci sto un minuto in più qua dentro, domani mattina scappo e me ne vado certamente.

Sole, io a lei ho detto di dormirci sopra e di decidere domani cosa fare della nostra storia. Lei invece ha fatto la sceneggiata, uno show davanti a tutti senza limiti. Quindi lei nelle relazioni non ha un limite ed è grave.

Sì domani esco, prima ragazzi ho provato ad aprire la porta dietro ed era chiusa. Poi sono venuto per aprire questa in giardino e mi hanno detto di non farlo. Ragazzi sì ho aperto due porte per andarmene, ma sono convinto domani vedrete. Mi dispiace per voi, ci rivedremo fuori da qui, ma io esco. Si vede che non era cosa con Sophie e doveva andare così, era destino che durasse questo tempo. – ha continuato Alessandro Basciano – Adesso aspetto che gli autori mi diano la risposta su quando uscire e me ne andrò”.