Alessandro Basciano sul video choc in discoteca: “Ora parlo io, ecco cosa è successo”

Ieri sera, Alessandro Basciano ha avuto un accesso d’ira fuori dalla discoteca Hollywood a Milano, colpendo un ragazzo di nome Mike, provocando una rissa che è stata ripresa in video. Secondo quanto riportato da Gabriele Parpiglia nella sua newsletter, Mike, un giovane con gli occhiali, è arrivato in auto e, appena sceso, è stato schiaffeggiato da Basciano, il quale ha anche insultato il ragazzo. Nonostante i tentativi di Mike di allontanarlo, la situazione è degenerata in spintoni e minacce di morte da parte di Basciano, che è poi stato allontanato dalla security del locale. Parpiglia ha sottolineato che i fatti sono chiari e non necessitano di interpretazioni.

In seguito all’episodio, Alessandro Basciano ha risposto a Parpiglia tramite Instagram, accusando il giornalista di parteggiare per la sua ex compagna. Basciano ha spiegato che ha reagito in difesa della sua ex in seguito a insulti provenienti da un accompagnatore di un personaggio a lui sconosciuto. Ha affermato di essere stato provocato, giustificando così la sua reazione violenta.

La situazione ha suscitato scalpore e il team di Francesco Facchinetti e Mike hanno annunciato l’intenzione di denunciare l’accaduto. Il video dell’incidente ha fatto il giro del web, attirando l’attenzione su questa controversia che coinvolge Basciano, amplificando ulteriormente la discussione su comportamenti violenti in contesti pubblici.