La sorella di Alessandro Basciano questa settimana è stata ospite al GFVip Party dove ha commentato così la storia fra suo fratello e Sophie Codegoni.

Parole di supporto che sarebbero però in totale contrapposizione con la lettera che ha inviato a DiPiù (ripresa dal portale Il Sussidiario) in cui invita allegramente il fratello a gettarsi fra le braccia di..Jessica!

“Caro fratello, lascia stare quella Sophie. Ti farà soffrire. All’interno della Casa ti ho visto felice, allegro, innamorato oserei dire, ma anche affranto, distrutto. Io so bene che quando stai male non è per Sophie che hai appena conosciuto, ma per le tante delusioni sentimentali che ti sono cadute addosso come macigni […].

Con Sophie ci sono stati alti e bassi, è molto giovane, leggera, spensierata, vive tutto come una farfalla, bella, leggiadra, alla ricerca del fiore più bello. Ci mette il cuore a modo suo ma non ha il tuo passato, il tuo spessore. Forse per te sarebbe stata più giusta Jessica, più grande, più matura”.