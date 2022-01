Ieri notte quasi tutti i gieffini si sono riuniti in salone a fare una sorta di talk show sul triangolo formato da Alex Belli, Soleil Sorge e Delia Duran. Alessandro Basciano ha chiesto a Manila Nazzaro se anche lei sapesse quello che Soleil e il Man hanno fatto sotto le coperte e lei ha detto di sì, ma non è voluta scendere in dettagli.

“Ragazzi lei è un’attrice e a me ha detto che è entrata anche per avete un’opportunità lavorativa. Come ha sfruttato la cosa Alex adesso vuole farlo lei ed è anche giusto. […] Poi io so quello che è successo tra Ale e Sole. Certo che so tutto, no, non me l’ha detto Sole, ma Delia. Mi ha raccontato lei le cose, ma lo sanno quasi tutti. A me l’ha detto nell’orecchio. Non posso dirlo qui davanti, però non lo so soltanto io. In ogni caso a parte quello che hanno fatto di notte secondo me Alex non ama né Soleil, né Delia, lui adora questo momento di esposizione mediatica grande. guardate che di questa cosa ne parleranno ovunque”.