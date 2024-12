Alessandro Basciano, procura chiede arresto: “Pericoloso per Sophie Codegoni”

La procura di Milano ha deciso di fare appello al tribunale del Riesame per ottenere gli arresti domiciliari per il deejay Alessandro Basciano, recentemente arrestato e poi scarcerato per stalking. I pubblici ministeri temono che possa ripetere atti persecutori nei confronti della sua ex compagna, l’influencer Sophie Codegoni, che lo ha denunciato a dicembre 2023.

La richiesta è stata formulata dalla procuratrice aggiunta Letizia Mannella e dal pm Antonio Pansa, a quattro giorni dall’interrogatorio della ventitreenne modella. Codegoni ha ribadito le minacce e gli insulti ricevuti tramite chat e ha sottolineato di non aver mai ritirato la querela presentata nel dicembre 2023, dichiarando di non avere intenzione di farlo.

Basciano era stato arrestato la sera del 21 novembre. Tuttavia, è stato subito rilasciato dopo che il suo avvocato, durante l’interrogatorio a San Vittore, ha presentato alla giudice per le indagini preliminari Anna Magelli delle chat e una promessa, risalente al 26 febbraio scorso, in cui Basciano rinunciava alla querela. Questa promessa, però, non è stata mantenuta da Codegoni, che ha confermato la sua posizione durante il suo interrogatorio. Ha infatti dettagliato il contenuto di alcune chat e ha fornito ulteriori prove per sostenere la sua tesi.

In attesa della decisione dei giudici sul ricorso della procura, la situazione di Basciano rimane fragile. La posizione di Codegoni, che ha continuato a denunciare comportamenti persecutori, contribuisce a rendere il quadro giuridico complesso. L’appello della procura evidenzia il timore di possibili nuovi episodi di stalking, rendendo necessaria un’ulteriore valutazione da parte dell’autorità giudiziaria.

Adesso la palla passa nuovamente ai giudici, che dovranno decidere se accogliere o meno la richiesta della procura, tenendo conto degli elementi presentati durante l’interrogatorio e del rischio di recidiva di Basciano. Una delicata vicenda che coinvolge temi di giustizia e diritti individuali in un contesto in cui la protezione delle vittime di stalking è fondamentale.