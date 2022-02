La punizione inflitta dal Grande Fratello nei confronti di Alessandro Brasciano (nomination d’ufficio) non è affatto andata giù al gieffino che ha apertamente accusato la produzione di aver usato “due pesi e due misure” nei confronti suoi e di Sophie.

“Non hanno mostrato mezza parola fuori posto di quello che mi hai detto tu per provocarmi” – ha incalzato Alessandro parlando con Sophie – “Hanno usato due pesi e due misure. Se esco prima c’è la penale? Io me ne vado, ti rendi conto cosa hanno combinato? È vero che ho esagerato, ma tutto il resto non lo posso accettare!“.

Alessandro Basciano, la reazione di sua sorella Giorgia Nicole

Anche sua sorella Giorgia Nicole, via Instagram, ha attaccato la produzione del programma e le loro scelte autoriali.

“Far passare Sophie come una povera matta che accetta violenze non è bello| Anche lei l’ha detto più volte che state facendo passare un messaggio sbagliato perché la violenza sulle donne è tutt’altro è ben diversa dalla maleducazione, cara Sonia Bruganelli e Adriana Volpe, da quanto mio fratello è entrato avete solo che parlato male, mai un cosa carina! Quando in quella Casa c’è stato peggio, tra schiaffi, bestemmie, insulti razzisti, minacce, parolacce e non c’è stato mai un provvedimento. Quindi siete voi che dovete chiedere scusa per aver fatto passare un ragazzo come un mostro, violento sulle donne, questi sono messaggi brutti, macchiate un ragazzo in televisione, vergogna!!”

La ragazza ha successivamente condiviso il video della famose lite avvenuta in veranda fra Montano e Belli, commentando: “Premetto che non ho nulla contro Montano perché mi piace tantissimo e nulla contro Belli però, anche qui, non è stato preso un provvedimento come in tante altre discussione con parole pesanti. Come mai?”.

Basciano minaccia il ritiro, poi cambia idea. Signorini: “Se se ne va ce ne faremo una ragione” https://t.co/f9P3JYpy52 #GFVIP — BICCY.IT (@BITCHYFit) February 18, 2022