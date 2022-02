Alessandro Basciano è stato punito dal Grande Fratello Vip dopo aver litigato, per l’ennesima volta, con Sophie Codegoni.

Tutto è nato questo pomeriggio quando l’ex tronista ha parlato sopra Alessandro e lui ha sbottato: “Sto parlando io, se mi parli sopra mi rode il C! Parlo e mi parli sopra, non sei al centro dell’attenzione in questo momento, se ti sto sul C che ci stai a fare con me? Basta, falla finita!“. Una rispostaccia che ha fatto sorridere Alex Belli – che ha assistito alla scena – scatenando l’ira di Alessandro Basciano. “Non c’è un C da ridere, te le dò veramente eh! Non sto giocando, la prossima volta che passo e ridi.. Non fatemi perdere il controllo! Non sto scherzando! Ti lancio un peso! Questo è il rispetto?“. Dopo aver minacciato Alex di botte, Basciano si è sfogato ed ha preso a calci delle sedie.

Alla luce di questi fatti ad inizio puntata Alfonso Signorini ha annunciato l’arrivo di alcuni provvedimenti disciplinari. “Alessandro ha avuto uno scatto di rabbia e violenza incontrollata ed ha palesemente disobbedito alle regole imposte dal Grande Fratello. Questa volta non possiamo passarci sopra. Il suo atteggiamento è inaccettabile“.

Stasera Grande Fratello prenderà un provvedimento disciplinare nei confronti di un concorrente.#GFVIP — Grande Fratello (@GrandeFratello) February 17, 2022

Alessandro ha avuto una reazione assolutamente incontrollata, stiamo per affrontare quanto successo. #GFVIP pic.twitter.com/NRTuQEdQBF — Grande Fratello (@GrandeFratello) February 17, 2022

In diretta con i vipponi, Alfonso Signorini ha così parlato con Alessandro Basciano:

“Che tu sia un bravo ragazzo nessuno lo mette in dubbio, ma certi comportamenti si qualificano da soli. […] La cosa che non capisco è una sola: perché tu in più occasioni hai dimostrato di perdere il controllo così facilmente? Quando il GF ti dice ‘mettiti il microfono’ tu hai risposto con parolacce”.

Dopo aver dato parola alle opinioniste, il conduttore ha continuato: