Chi segue il GF Vip su Mediaset Extra non potrà non essere d’accordo con quello che Sonia Bruganelli ha detto lunedì scorso ad Alessandro Basciano: “Certo, tu ti sei buttato su Sophie, ma se Soleil avesse detto di sì a quest’ora stavi con lei”.

Il nuovo arrivato potrà darla a bere a Sophie Codegoni, ma noi sappiamo che esattamene una settimana fa in piena notte si è avvicinato a Soleil e gli ha confessato: “Mi chiedi se mi piace qualcuna qui dentro? Dai dici seriamente? Perché secondo te, tu non mi piaci? Sì, ok che dici ancora che sei fuori dai giochi, però adesso lascia stare sta cosa qui. Sei una persona che mi prende molto di testa, perché sai parlare, sei sveglia, forte. Tu non sei fuori dai giochi, tu mi piaci. C’ho provato solo con te praticamente“.

Dopo il palo della Sorge, Alessandro Basciano ha subito ritrattato e in diretta in prima serata ha dichiarato: “Io quando sono entrato ho detto che avevo un interesse per Soleil e Sophie, ma io con Sole sono diventato amico ci troviamo bene ma nulla di più. A me piace Sophie, è lei che voglio conoscere“.

Giacomo su Alessandro “Lui ha in testa una ma fa il provolone con un’altra” Non Giacomo che ci dice che lui vorrebbe Soleil ma ha, per forza di cose, virato su Sophie#gfvip pic.twitter.com/UUsSyWppu2 — Catia (@catiuz92) December 29, 2021

Scusate ma Alessandro e soleil? Non ci sto capendo più niente #gfvip pic.twitter.com/SfaxChHHYH — AlessiA (@alessiaschiaff1) December 28, 2021

Alessandro Basciano frena con la Codegoni.

Ieri Alessandro si è avvicinato a Manila Nazzaro ed ha palesato alcuni suoi dubbi su Sophie: “Il fatto è che devo ancora comprendere delle cose. Lei mi piace, però voglio capire meglio com’è caratterialmente, anche se siamo compatibili oppure no. Lo capirò fuori? Ok, però devo vedere tutto. Mi servono i fatti, perché altrimenti… lei è una bella ragazza però se fa la differenza, se ne vale le pena, oppure no, questo voglio capire. Bisogna capire bene e valutare“.

Basciano freme per il limone, perché sa che senza il bacio rischia di uscire dal GF Vip.