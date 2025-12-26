Alessandro Basciano fidanzato con Ginevra Milia

Alessandro Basciano ha reso pubblica la sua nuova relazione con Ginevra Milia, una giovane palermitana, durante le festività di Natale. Il deejay ha condiviso una foto su Instagram in cui è ritratto abbracciato alla sua nuova fidanzata, non lasciando dubbi sulla natura della loro relazione. Questo rappresenta il primo legame sentimentale “serio” per Basciano dopo la rottura con Sophie Codegoni, con cui ha una figlia di nome Celine Blue e che lo ha denunciato per stalking, costringendolo a indossare un braccialetto elettronico.

La storia tra Basciano e Ginevra sarebbe iniziata almeno 5 mesi fa, con le prime voci sulla loro frequentazione emerse lo scorso luglio. Da allora, i due non hanno smesso di vedersi e hanno deciso di ufficializzare il loro rapporto a Natale. Ginevra, descritta come una persona riservata, ha una certa somiglianza estetica con Sophie Codegoni e condivide regolarmente foto dei suoi viaggi e del suo cagnolino su Instagram, dove è seguita da circa 13 mila followers.

Contemporaneamente, prosegue la vicenda giudiziaria relativa all’accusa di stalking da parte di Sophie Codegoni. Basciano è costretto a indossare un braccialetto elettronico e si proclama innocente, affermando che la relazione con l’ex era “tossica” ma reciproca. Sophie, invece, sostiene di aver subito soprusi e stalking che le hanno procurato ansia e paura per la sua incolumità, e le indagini sul caso sono ancora in corso.