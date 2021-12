L’ingresso di Alessandro Basciano doveva servire a creare competizione tra Soleil Sorge e Sophie Codegoni, ma qualcosa è andato storto. L’ex bff di Alex Belli infatti ha rifilato un palo al nuovo arrivato: “Ok, ti piaccio, ma io sono fuori dai giochi. Non soltanto perché non sono libera, ma perché capisco lontano un miglio quando uno vuole giocare. Leggo troppo bene i giochetti come i tuoi“.

L’arrivo del bel ligure in compenso sta creando tensioni tra Sophie e la sua amica Jessica Selassié. Ieri la principessa ha avuto una crisi, ma la Codegoni l’ha rassicurata: “Tranquilla io ho detto ad Ale che per me ora non ci può essere nulla perché penso anche a te e a Gianmaria. Poi non è vero che passo tutto il tempo con lui e che abbiamo flirtato. Amore abbiamo soltanto giocato a biliardo. Non ho intenzione di fare altro adesso, per me tu vieni prima di tutto“.

Subito dopo queste dichiarazioni però l’ex tronista di Uomini e Donne è andata in sauna con Basciano a spifferargli tutto: “Jessy è venuta da me a dirmi che sono str***a perché in realtà mi piaci tu anche se dico di no. Mi ha proprio detto ‘sai che piace anche a me, quindi se ti piace devi dirmelo’. Io le ho detto che ci può essere un interesse a livello fisico e forse mentale. Poi anche caratterialmente mi piaci“.

Sophie quando c’è Jessica

Sophie quando non c’è Jessica#gfvip pic.twitter.com/PqDMkjhH7l — Steffy (@Steffy96554979) December 22, 2021

Alessandro Basciano e Sophie passano la notte insieme.

Nonostante abbia detto alla sua amica (che chiama addirittura sorella) che non sarebbe andata oltre con Alessandro Basciano, Sophie ha passato tutta la notte con lui. I due sono stati sotto le coperte fino alla fine della diretta alle 6 del mattino, tra carezze, sospiri e grattini. C’è mancato pochissimo al limone, che però arriverà sicuramente nei prossimi giorni. Sarà felice la Selassié quando lo scoprirà.

Sophie a Jessica: “Amore figurati non mi interessa Alessandro, anzi mi faccio da parte perché so che piace a te” Sempre Sophie: #GFVIP “no amore abbiamo solo fatto una partita a biliardo”. pic.twitter.com/VgafQjeKCh — PRINCESS♡JESSICA ❥ supported (@twssofia) December 23, 2021