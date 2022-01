Alessandro Basciano e Miriana Trevisan sono fra i vipponi che hanno creato più dinamiche amorose all’interno della sesta edizione del Grande Fratello Vip. Il primo ha girato come una trottola fra Soleil Sorge, Jessica Selassié e Sophie Codegoni (prima di fidanzarsi ufficialmente con quest’ultima); mentre la seconda ha avuto prima un flirt con Nicola Pisu e poi uno con Biagio D’Anelli.

Niente di anomalo, se non fosse che Katia Ricciarelli al primo non ha detto nulla a riguardo, mentre a Miriana le ha detto di “non essere una madre”. Parole che hanno ferito il figlio della showgirl e che hanno costretto Pago, suo ex compagno, a diffidare la cantante.

“Mi sono rivolto agli avvocati e abbiamo inviato una diffida a Giacomo Urtis, Soleil Sorge e Katia Ricciarelli”. – Ha dichiarato Pago – “Successivamente la querela la potrà presentare Miriana, a nome suo, quando uscirà dalla Casa. Questa storia mi fa schifo. Sono veramente inc****to”.

Alessandro Basciano e Miriana Trevisan, Biagio D’Anelli fa una precisazione

Alla luce di ciò Biagio D’Anelli ha fatto una precisazione doverosa fra le pagine del settimanale Nuovo, sottolineando come ci sia stata della disparità di trattamento fra Alessandro Basciano e Miriana Trevisan. Entrambi, infatti, sono genitori eppure il ruolo genitoriale è stato messo in dubbio solo alla Trevisan.

“Miriana ha fatto benissimo a difendersi, perché Katia Ricciarelli non può permettersi di dire: “Una mamma non può fare queste cose”. Che cosa ha fatto di male? Ha baciato un uomo che l’ha rispettata e l’ha corteggiata per 28 giorni in maniera pulita e naturale. Una donna che ha un figlio non è libera d’amare? Alessandro Basciano ha un figlio e corteggia tre donne, eppure l’hanno fatto passare per un latin lover. Katia Ricciarelli quando canta è un usignolo, ma quando parla ferisce”.

Come dar torto a Biagio? Impossibile.