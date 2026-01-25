Dopo i guai giudiziari e le accuse di stalking da parte dell’ex compagna Sophie Codegoni, Alessandro Basciano torna protagonista della cronaca rosa. Il dj genovese ha ufficializzato la storia con Ginevra Milia, accantonando per un attimo i problemi legali che sta affrontando da due anni.

Alessandro Basciano e Ginevra Milia si frequentano da diversi mesi, addirittura dall’estate durante una vacanza a Ibiza, ma solo ora il dj ha deciso di uscire allo scoperto, rendendo pubblica la storia con la bella palermitana. Basciano non ha scelto un evento mondano né il palco di uno dei suoi dj-set per presentare la sua nuova fiamma, ma Instagram. Nelle Stories del suo profilo personale, il dj ha pubblicato prima un video, girato con il cellulare da Ginevra Milia all’interno della sua auto, poi la foto di un bacio con l’influencer, a cui ha aggiunto l’emoji di un cuore.

La foto ha scatenato una forte reazione degli utenti dei social che hanno notato l’incredibile somiglianza tra Ginevra e Sophie Codegoni. Ginevra Milia è un’influencer siciliana con un seguito di oltre 16mila follower su Instagram, sulla cui pagina condivide foto di viaggi ed eventi mondani. L’età e la professione non si conoscono, ma attraverso le foto pubblicate sulla sua pagina Instagram si scopre che ha un bassotto e una nipotina, alla quale sembra essere molto legata, e ama i tatuaggi.