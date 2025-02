Alessandro Basciano: divieto di avvicinamento all’ex Sophie Codegoni, ecco i dettagli

Il Tribunale del Riesame di Milano ha imposto ad Alessandro Basciano un divieto di avvicinamento a meno di 500 metri dalla sua ex compagna Sophie Codegoni e dalla loro figlia. Il deejay non potrà neanche comunicare con la bimba se la madre è presente. Tuttavia, questa decisione non è ancora esecutiva, consentendo a Basciano di presentare ricorso alla Corte di Cassazione. Se il provvedimento diventasse definitivo, il deejay sarebbe obbligato a indossare un braccialetto elettronico collegato alla sala operativa delle forze di polizia, che attiverebbero un allarme in caso di violazione del divieto. In assenza della possibilità di indossare il braccialetto, potrebbe essere costretto agli arresti domiciliari. Basciano ha dieci giorni per presentare ricorso, e la Cassazione dovrà pronunciarsi entro trenta giorni.

Sophie Codegoni ha confermato le accuse di stalking contro Basciano, denunciando minacce e comportamenti persecutori. Il caso legale è emerso a novembre, quando Sophie ha denunciato Basciano, arrestato e successivamente rilasciato dopo meno di 48 ore senza misure cautelari. La Procura ha quindi fatto appello al Riesame per richiedere i domiciliari che, ora, hanno stabilito il divieto di avvicinamento, attualmente sospeso fino alla decisione della Cassazione.

I due si erano incontrati durante la sesta edizione del Grande Fratello Vip e avevano continuato la loro relazione anche dopo la fine del reality. Nel 2022, avevano annunciato di aspettare una figlia, Celine Blue, che è nata pochi mesi dopo. Basciano, da parte sua, ha sempre negato le accuse di comportamenti inquietanti nei confronti dell’ex compagna.