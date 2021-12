Alessandro Basciano nel corso della sua carriera televisiva ha cambiato la dentatura ed è passato dall’avere il diastema al sorriso rinominato da Alex Belli “american smile”.

L’attore ovviamente gliel’ha sottolineato a frecciatina durante un battibecco in puntata. Giorni fa, infatti, Alex Belli ha provocato Alessandro Basciano scrivendo su Twitter: “Anche se hai le stesse mie iniziali ‘AB’, sei un copia e incolla. E attenzione, le carte copiative non sono mai come gli originali“.

Alessandro Basciano si è rifatto i denti, le foto prima delle faccette

Il sorriso ora è decisamente diverso: denti grandi, splendenti, perfetti. Si è sicuramente messo delle faccette. E i denti non è l’unica cosa che l’ex corteggiatore si è rifatto. Ha confessato di essersi sottoposto ad un intervento anche per correggere le orecchie che considerava “a sventola”.

Alessandro Basciano, ecco la sua scheda di presentazione

“Genovese, classe 1989, Alessandro Bascian oè un imprenditore che si occupa di rivendita di automobili a Roma, ma, in alcune occasioni, ha strizzato l’occhio al mondo della TV e la moda. […] Prima di arrivare a Uomini e Donne, Alessandro ha avuto una lunga relazione con Clementina Deriu. Dal loro amore nel 2016 è nato il suo primo figlio Nicolò. Nonostante la separazione il rapporto tra i due è ottimale. Nel 2019 arriva a Uomini e Donne per corteggiare Giulia Quattrociocche che ha preferito Daniele Schiavon. Successivamente è stato uno dei tentatori di Temptation Island, mettendo in discussione la relazione d’amore tra Valeria Liberati (con cui c’è stato un bacio) e Ciavy. Alessandro Basciano ha avuto una breve relazione con Erjona Sulejmani, albanese di orgine, ex moglie del calciatore Blerim Dzemaili. La storia sarebbe finita per colpa di un tradimento di lei”.

Ecco alcuni commenti sotto le sue foto su Instagram: