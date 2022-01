Alessandro Basciano al Grande Fratello Vip si sta comportando come un gallo nel pollaio e dopo aver stuzzicato Jessica Selassié e baciato Sophie Codegoni, ieri sera ha flirtato con Soleil Sorge.

Durante la serata di Capodanno, infatti, il tentatore e Sophie hanno fatto coppia fissa fra baci, balli e coccole, ma quando lei è andata a fumare in giardino lui ha iniziato a flirtare con la Sorge.

“Me ne vado a fumare cinque minuti e inizi a fare lo scemo con le altre e cerchi di baciarle?“, gli ha chiesto Sophie Codegoni. Lui, visibilmente alticcio, ha commentato: “Se tu stai con me non fai avvicinare le altre, non dai la possibilità a nessuna di avvicinarsi a me“. “Devo farti da bodyguard?“, ha risposto l’ex tronista. “Ricordati che io posso baciare chi C mi pare, non lo faccio perché non voglio farlo, ma io posso fare quello che C mi pare. Vuoi stare con me o vuoi la guerra?“, ha chiuso lui. Sophie a questo punto è tornata seria: “Anche meno Alessandro, quanti anni hai? 12?“.

Al di là di questo discorso iper tossico fatto da sbronzo, Alessandro Basciano si è confermato essere la miglior new entry di questo Grande Fratello Vip. In due settimane ha scatenato il panico.