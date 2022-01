Negli ultimi giorni Alessandro Basciano e Sophie Codegoni hanno litigato spesso. Durante uno dei loro scontri notturni il bel ligure ha giurato su suo figlio che non avrebbe mai più dormito insieme alla sua ragazza (che l’ha anche sbattuto fuori dalla camera facendogli le valigie). Ieri però i due gieffini hanno chiarito, ma Basciano è inquieto e vorrebbe incontrare un prete per sciogliere il giuramento che ha fatto. Mentre parlava con Manila Nazzaro, Barù, Giucas Casella e Davide Silvestri, Alessandro ha confidato: “Vorrei parlare con un prete. Che ci vuole, ci sarà un sacerdote qui vicino no? Penso che possono farmi parlare con uno di loro che mi aiuti. Basta anche un colloquio via voce che mi faccia sentire libero. Non c’è mai stata in tutte le edizioni una cosa così, però mi farebbe stare meglio“.

I coinquilini di Basciano però non l’hanno preso troppo sul serio e si sono messi a scherzare: “Che ci vuole, siamo a Roma c’è il Vaticano. Sai com’è a sto punto forse passa pure il Papa. Secondo noi il GF o Alfonso possono chiedere aiuto anche a Papa Francesco. Scusaci se ridiamo, ma è un po’ strana come richiesta. Dai non importa stai tranquillo“.

Chiedete ad Alessandro se può andargli bene anche una suora…

basciano “ho chiesto anche un prete nelle richieste” perchè per tutta la notte nella sua testa… #gfvip pic.twitter.com/0PB3yVUceC — 琴音-雅美 (@TrashAddicted) January 24, 2022

Da la stanza del Sole alla stanza dell’espiazione dei peccati è un attimo in attesa del prete, Basciano sta in purgatorio: #gfvip #jessvip #JERU pic.twitter.com/gdLlAn6mGF — Ele.Ferrari (@EleFerrari2) January 24, 2022

Sophie Codegoni, lo sfogo su Alessandro.

“Ragazze ha giurato sul figlio che non avrebbe più dormito con me. Tutto è nato perché io ho parlato con Delia e lei l’aveva nominato. Dai stiamo scherzando? Io secondo lui non posso palare con una persona che l’ha nominato. Ha esagerato, mi dispiace, ma non lo capisco più. Tra le altre cose è arrivato a chiamarmi buffona. Tutto perché mi ha visto chiacchierare con Delia dopo la puntata”.