Alessandro Basciano arrabbiato con Edoardo: “Che non ci provi mai più!”

Venerdì notte Edoardo Donnamria ha fatto delle rivelazioni da censura. Il volto di Forum nella casa del GF Vip ha dichiarato che Alessandro Basciano e Sophie Codegoni nell’edizione precedente si erano ‘divertiti’ davanti alle telecamere. Il ragazzo ha anche fatto un gesto inequivocabile mentre cercava di spiegare la situazione ad Amaurys Perez ed Elenoire Ferruzzi. La regia del GF ha prontamente cambiato inquadratura, ma ormai da casa avevamo sentito tutto.

Ieri sera Alessandro Basciano ha risposto alle dichiarazioni fatte da Edoardo in diretta su Mediaset Extra. L’ex gieffino ha detto che quella di Donnamaria è stata una vera caduta di stile e che se fosse stato nella casa del GF Vip con lui, l’avrebbe buttato in piscina.

“Cosa c’entro io con quello di Forum che è al GF Vip? Oggi è successo un casino ed è venuto fuori quel video. Io da persona del pubblico, facendo finta di non essere quello menzionato ti dico è stata una caduta di stile. Perché comunque così non si parla. – ha dichiarato Alessandro Basciano – Io sono l’ultimo delle persone che possono fare la morale, perché ho fatto anche io le mie, ma sempre con la mia faccia e non ho mai giudicato gli altri. Non ho mai sparlato di nessuno anche dentro la casa del GF Vip.

Poi se parlo da protagonista della situazione, essendo il fidanzato di Sophie dico che non parlasse mai più così. Perché comunque anche se non ha menzionato lei, era sottinteso che stesse parlando di Sophie. E quindi ringraziasse che non siamo nella stessa edizione altrimenti gli avrei fatto fare un bel tuffo in piscina, diciamo così. Ecco e direi che ci siamo capiti e ora chiudiamo. Basta non gli do più importanza, davvero basta e ciao”.