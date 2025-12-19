Alessandro Awards a Forte dei Marmi

Forte dei Marmi si prepara ad accendere i riflettori su uno degli appuntamenti più esclusivi dell’inverno italiano. Sabato 20 dicembre, nella prestigiosa cornice del ristorante Casa Fiori Chiari di Forte dei Marmi, Alessandro Nomellini presenterà l’Alessandro Awards Special Edition, edizione straordinaria che anticipa eccezionalmente la tradizionale cerimonia estiva del premio.

L’evento di gala ad alto profilo, con red carpet, cena di gala e after party, vedrà la partecipazione di ospiti di primo piano provenienti dal mondo del cinema, della musica, della televisione, dell’imprenditoria e della cultura, trasformando Forte dei Marmi in un palcoscenico di glamour, spettacolo e relazioni istituzionali.

Il tema della serata, Casino Royale, trae ispirazione dall’iconico film della saga di James Bond, elemento di forte impatto cinematografico e visivo. Un richiamo che assume un valore simbolico ancora più rilevante grazie alla presenza di Giancarlo Giannini, protagonista proprio di Casino Royale, dove ha interpretato il ruolo di René Mathis, agente dell’MI6 e alleato chiave dell’agente 007 interpretato da Daniel Craig.

La conduzione della serata sarà affidata a Marco e Raf di Radio Kiss Kiss, volti noti del panorama radiofonico e televisivo nazionale. Nel corso della cena di gala verranno conferiti prestigiosi riconoscimenti: Giancarlo Giannini riceverà il Lifetime Achievement Award per la sua carriera straordinaria, Andrea Iervolino sarà premiato con l’Excellence in Filmmaking per la sua visione innovativa e Lory Del Santo riceverà l’Excellence in Digital Innovation – TV Series per aver ideato e prodotto The Lady, prima serie TV al mondo distribuita sulla piattaforma di Facebook.