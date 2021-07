Alessandro Autera e Jessica Mascheroni di Temptation Island? Chi si somiglia si piglia.

A distanza di un paio d’ore dallo scandalo che ha travolto la ragazza che è stata accusata di essere razzista (dopo i post contro i cinesi ed i marocchini), ecco arrivare uno screen del 2018 contro gli spagnoli abitanti di Palma Di Mallorca.

“La vendetta del karma contro Palma Di Mallorca è arrivata” – ha scritto Jessica Mascheroni su Facebook condividendo una notizia di uno tsunami – “Grazie Dio elimina quell’Isola dall’Europa. Schifo, Palma devi morire“.

L’anno precedente, invece, ha pure pubblicato un post a favore di Weinstein (condannato a 23 anni di carcere per stupro e violenza sessuale) al grido di “Grande Weinstein pecoralizzale tutte”. All’epoca la sentenza del tribunale ancora non era arrivata, ma le accuse al regista erano ben chiare e note.

“Ma tutte queste starlette da pochi soldi che dopo 20 anni si svegliano dicendo che Weinstein ha abusato di loro, ma punto primo se lo avesse fatto realmente lo denunciate tutte in massa dopo 20 anni?” – ha scritto – “Guarda caso solo per andare nei siparietti della tv italiana. Seconda cosa non pensi che quando hai accettato questo è stato solo perché ti ha coperto di cash o per una parte ai suoi filmoni internazionali e quindi eri bottana adesso come lo sei ora?”.

Concludendo con:

“E allora non fate le monache di Monza se poi siete le prime a darle via, fate ridere. Grande Weinstein pecoralizzale tutte”.

Alessandro Autera contro una chiamata islamica: “Mi hai portato in mezzo alle scimmie?”

Nel mirino anche Alessandro Autera, suo ex fidanzato. Il ragazzo, a Sharm el-Sheikh in vacanza insieme a Jessica, si è ritrovato ad assistere alla chiamata islamica alla preghiera. Il suo commento? “Ma amore dove mi hai portato in mezzo alle scimmie?“.

Jessica e Alessandro si commentano da soli, spero solo che i vari brand si rifiutino di farsi sponsorizzare da loro su Instagram.