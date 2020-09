La gara tra Alessandria e Sampdoria, in programma sabato 5 settembre alle ore 21, “originariamente prevista a ‘porte chiuse’ su espressa disposizione della Figc, sarà aperta al pubblico”. Lo comunica l’Alessandria in una nota. “L’Alessandria, infatti, fermamente intenzionata a favorire l’accesso dei propri tifosi all’incontro, ha fatto richiesta in tal senso alla Federazione e, con il supporto della Lega di Serie C, ha ottenuto la possibilità di consentire l’ingresso a mille tifosi, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di tutela della salute e della sicurezza previste dal dpcm 7 agosto 2020 con le misure del distanziamento, dell’obbligo della mascherina e della misurazione della temperatura all’ingresso. Nel comunicare che i biglietti saranno in vendita esclusivamente on line, la società rende noto che ogni informazione relativa alla gara sarà divulgata attraverso i propri canali”, spiega il club.

