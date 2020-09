Lanciavano lattine di Coca Cola contro le auto che trasitavano nel sottopasso. Lo facevano per gioco, ha spiegato ai carabinieri uno dei componenti del gruppo che è stato individuato e denunciato. Ha 18 anni e nello zainetto i militari della compagnia di Alessandria hanno trovato molte altre lattine usate per i lanci contro le macchine di passaggio.

L’allarme è scattato ieri dopo la segnalazione di una donna che percorrendo con la sua macchina il sottopasso di via Maggioli, nel rione Cristo di Alessandria, si è vista colpire l’auto da una lattina che poi è esplosa non appena ha toccato l’asfalto. I carabinieri del nucleo operativo hanno fermato uno dei ragazzi mentre si allontanava in bicicletta dal luogo della bravata.

Ora gli investigatori stanno cercando di identificare gli altri due complici dello scherzo inventato dai giovani “per passare il tempo”. Gli investigatori hanno sequestrato 17 lattine che i ragazzi non avevano fatto in tempo a scagliare. Il ragazzo è stato denunciato per il il lancio di cose pericolose.