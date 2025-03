Alessandria: Arresti per Tentata Rapina e Spaccio di Cocaina alla Stazione

Due arresti e oltre 60 identificazioni sono il risultato di un’operazione della Polizia di Stato ad Alessandria, focalizzata sulla lotta alla criminalità giovanile. Svolta nel fine settimana, l’operazione ha coinvolto diverse aree della città, comprese zone centrali, parchi, attività commerciali e aree vicine agli istituti scolastici.

L’operazione è stata coordinata dal Servizio Centrale Operativo e ha visto in azione la Squadra Mobile, supportata dal Reparto Prevenzione Crimine e unità cinofile antidroga. Tra gli arresti, un giovane di origine tunisina è stato fermato per tentata rapina in un negozio di abbigliamento, mentre un altro soggetto è stato arrestato vicino alla stazione per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Quest’ultimo, alla vista degli agenti, ha cercato di fuggire, ma è stato bloccato e trovato in possesso di cocaina, hashish e circa 600 euro in contanti.

Durante l’operazione, è stata anche denunciata un’altra persona per attività di spaccio e sono state comminate diverse sanzioni amministrative per possesso di stupefacenti. Le operazioni hanno visto l’impiego di quattro pattuglie della Questura di Alessandria e due del Reparto Prevenzione Crimine Piemonte, con l’ausilio di un’unità cinofila antidroga della Questura di Torino.

Questa attività dimostra l’impegno delle forze dell’ordine nel contrasto alla criminalità minorile e nello sviluppo di un clima di sicurezza per i cittadini.