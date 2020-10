E’ indagato per epidemia colposa il ginecologo dell’ospedale di Alessandria che si era recato al lavoro con la febbre, risultando poi positivo al coronavirus. Quattro operatori sanitari erano risultati positivi in seguito ai tamponi subito disposti sul personale dalla direzione ospedaliera, che aveva anche avviato una serie di accertamenti interni.

Le indagini della Procura di Alessandria sono svolte dai carabinieri del Nas. Il fascicolo è aperto già da alcune settimane. La segnalazione è arrivata dopo aver rilevato la positività di un operatore: più difficile comprendere come il medico sia riuscito a passare i controlli senza essere fermato, considerato che le misure previste per operatori e i visitatori prevedono che a ogni ingresso sia rilevata la temperatura. “Ci sono termoscanner ovunque ma è sufficiente che uno si prenda una tachipirina se non si sente bene e la febbre scende al punto che al controllo risulta a posto”, dice un medico dell’ospedale.

A tutti, in reparto, il ginecologo sessantenne aveva detto che si trattava di una semplice influenza. Invece aveva più di 38 di febbre ed è poi risultato positivo al Covid. È stato ricoverato nello stesso ospedale.