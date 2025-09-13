Alessandria Addetto Outbound

25.2 C
Nell’ambito della strategia di rafforzamento della propria Rete Agenziale, l’Agenzia FIDITALIA di Alessandria desidera valutare una potenziale collaborazione con Lei.

Stiamo cercando addetti per gestire l’attività di contatto outbound con la clientela fidelizzata, finalizzata a fissare appuntamenti per i consulenti commerciali.

Requisiti richiesti:

  • Esperienza nel contatto inbound e/o outbound telemarketing
  • Buona dialettica
  • Spiccate capacità comunicative
  • Forte orientamento ai risultati

Benefici offerti:

  • Inquadramento a norma di legge
  • Compenso fisso + incentivi
  • Orario di lavoro flessibile

Se è interessato, Le chiediamo di inviarci il Suo CV e il Suo recapito telefonico per pianificare un incontro e approfondire un’eventuale collaborazione.

Sede di lavoro: Alessandria.


