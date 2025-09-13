Alessandria Addetto Outbound

Stiamo cercando addetti per gestire l’attività di contatto outbound con la clientela fidelizzata, finalizzata a fissare appuntamenti per i consulenti commerciali.
Requisiti richiesti:
- Esperienza nel contatto inbound e/o outbound telemarketing
- Buona dialettica
- Spiccate capacità comunicative
- Forte orientamento ai risultati
Benefici offerti:
- Inquadramento a norma di legge
- Compenso fisso + incentivi
- Orario di lavoro flessibile
Se è interessato, Le chiediamo di inviarci il Suo CV e il Suo recapito telefonico per pianificare un incontro e approfondire un’eventuale collaborazione.
Sede di lavoro: Alessandria.
