ALESSANDRA TUMOLILLO reinterpreta ‘Malafemmena’ e presenta in anteprima l’EP ‘Cartoline da Napoli’

“Malafemmena” è il nuovo singolo di Alessandra Tumolillo, una reinterpretazione chitarra-voce del celebre brano di Antonio De Curtis, noto come Totò. La canzone è una poesia musicale che narra il dolore e il fascino dell’amore non corrisposto, portando alla luce la complessità di una figura femminile tanto affascinante quanto inafferrabile. Alessandra descrive la donna nel brano come una creatura potente e misteriosa, capace di toccare le corde più profonde dell’animo maschile, riflettendo una visione classica della cultura popolare napoletana.

La versione di Tumolillo mantiene le radici sonore e il fraseggio originale, ma infonde al brano un tocco di modernità e una potenza emotiva che lo rende unico e contemporaneo. Questa reinterpretazione si inserisce in un progetto più ampio che culminerà con l’uscita del nuovo EP “Postcards From Naples”. L’EP mescola tradizione e innovazione e racconta la Napoli di oggi. Ascoltando “Postcards From Naples”, gli ascoltatori possono intraprendere un viaggio musicale attraverso la città partenopea, vista attraverso gli occhi e la voce di Alessandra.

Il lavoro di Alessandra si propone di offrire un ritratto di Napoli che oscilla tra la memoria storica e una visione moderna, rendendo omaggio a una città ricca di cultura e arte senza tempo. L’EP conterrà anche i brani già pubblicati “Luna Nova” e “Reginella”, ampliando il panorama musicale dell’artista e della sua visione artistica.

Con “Malafemmena”, Alessandra Tumolillo non solo rende omaggio a un classico della musica italiana, ma continua anche a esplorare e reinterpretare le storie e le emozioni che plasmano l’identità napoletana, proponendo un messaggio di attualità e innovazione. La sua capacità di unire il passato e il presente attraverso la musica la posiziona come una figura significativa nella scena musicale, offrendo ascoltatori una nuova prospettiva su temi universali come l’amore e il dolore.