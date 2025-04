Alessandra Todde Divide il PD e il M5S in Sardegna: Il Campo Largo in Crisi e Le Ironie di De Luca

La presidente della Regione Sardegna, Alessandra Todde, del Movimento 5 Stelle, ha agito in autonomia nominando 12 commissari alla sanità, ignorando le consultazioni con il Partito Democratico (Pd), suo alleato in Consiglio regionale. Questa decisione ha suscitato imbarazzo e preoccupazione all’interno della coalizione, soprattutto perché il Pd ha ricevuto il doppio dei voti dei 5 Stelle alle ultime elezioni regionali.

Il Movimento 5 Stelle ha sempre dato grande importanza alla sanità, e la nomina dei commissari era un tema discusso tra Pd, Avs e M5S. Tuttavia, scaduti i 45 giorni previsti dalla legge per effettuare le nomine, Todde ha proceduto da sola, rendendo evidente che il “campo largo” in Sardegna è in crisi. Todde ha giustificato la sua decisione dicendo che sarebbe stato strano oltrepassare i termini di legge.

Il Pd ha cercato di minimizzare la situazione, affermando che non c’è crisi, ma ha anche sottolineato l’importanza di rispettare le posizioni di tutti i partiti della giunta. D’altra parte, il gruppo Avs ha descritto l’azione di Todde come uno “strappo” preoccupante all’interno della coalizione, chiedendo un cambio di passo nei rapporti tra i membri.

Intanto, il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ha ironizzato sull’intera situazione, sottolineando la mancanza di consenso da parte del pubblico nei confronti di tali manovre politiche.

La situazione in Campania è simile, con il Pd e il M5S che non riescono a trovare un accordo per le elezioni comunali imminenti, evidenziando ulteriormente le difficoltà del “campo largo”.