Alessandra Todde: Decadenza in Sardegna e la Resistenza dell’Ex Governatore Solinas

Nelle recenti ore, il caso di Alessandra Todde, presidente della Regione Sardegna, ha dominato la scena politica italiana dopo che è stata dichiarata decaduta dal Collegio regionale di garanzia elettorale a causa di gravi irregolarità nel rendiconto delle spese elettorali. L’ex governatore sardo Christian Solinas, che ha ricoperto l’incarico dal 2019 al 2024, ha descritto la situazione come un “caos istituzionale senza precedenti” e ha esortato a tornare al voto il prima possibile.

In un’intervista all’Adnkronos, Solinas ha attaccato Todde, evidenziando il dilettantismo e l’incompetenza che, secondo lui, stanno portando la Sardegna a un grave disordine istituzionale. Ha affermato che se fosse confermato il tentativo di aggirare i rilievi della Commissione Elettorale, un comportamento che definisce “metodi degni di un goldoniano Truffaldino”, ci si potrebbe chiedere se tali metodi vengano utilizzati nel governo quotidiano.

Alessandra Todde, dal canto suo, ha dichiarato di voler fare ricorso presso un tribunale ordinario contro la decisione del Collegio, nonostante questa dovrebbe essere in teoria definitiva e immediatamente esecutiva. Solinas ha sottolineato come la legge richieda che la Commissione Elettorale di Garanzia accerti in modo definitivo le violazioni, e tale accertamento porta alla decadenza senza ulteriori appelli.

Il contesto si complica ulteriormente poiché, come affermato da Solinas, non esiste una disciplina chiara per lo scioglimento anticipato del Consiglio regionale a causa della decadenza del presidente. Per Solinas, l’unica opzione valida è lo scioglimento del Consiglio e l’indizione di elezioni anticipate. Ha richiamato l’attenzione su una norma dello Statuto regionale che prevede la creazione di una Commissione di tre cittadini per l’ordinaria amministrazione e l’indizione delle elezioni entro tre mesi.

Infine, Solinas ha esortato tutte le forze politiche, a prescindere dall’orientamento politico, a considerare seriamente la possibilità di colmare il vulnus istituzionale con nuove elezioni, evitando inutili ritardi. La situazione, quindi, si presenta delicata e potrebbe avviare una fase di rinnovamento politico in Sardegna.