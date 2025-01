Alessandra Todde: Decadenza e le Settimane Controversie sui Rimborsi alla Presidenza della Sardegna

Alessandra Todde, presidente della Regione Sardegna, è stata dichiarata decaduta per irregolarità nella gestione delle spese elettorali, secondo quanto stabilito dal collegio di garanzia elettorale sardo, che ha riscontrato sette incongruenze. Nonostante ciò, Todde ha annunciato l’intenzione di impugnare la decisione. Nel frattempo, è stata anche multata per un ammontare di 40.000 euro. Tuttavia, la decadenza non è immediatamente esecutiva, quindi Todde continua a esercitare pienamente le sue funzioni fino a un atto definitivo. Ella ha dichiarato di voler rimanere in carica e di lavorare con motivazione.

Le contestazioni riguardano principalmente la rendicontazione delle spese. Secondo l’ordinanza, Todde ha dichiarato di aver speso 90.629,98 euro e di aver ricevuto contributi per 90.670,01 euro. Il primo punto contestato è che non è chiaro se le voci indicate si riferiscano alle spese della singola candidata o alla campagna elettorale di altri candidati. In secondo luogo, la mancata nomina di un mandatario unico è stata considerata un’irregolarità obbligatoria. Un ulteriore problema è rappresentato dall’assenza di un conto corrente dedicato, cruciale per la tracciabilità delle spese. Quarto, è stata riscontrata l’assenza di un’asseverazione e della sottoscrizione del rendiconto da parte del mandatario.

Anche la mancanza di un estratto conto bancario è stata segnalata come irregolarità, poiché Todde ha fornito solo una “lista movimenti” ma non un estratto formale. Sesto, nei movimenti bancari non sono stati indicati i soggetti che hanno finanziato la campagna elettorale. Infine, l’ultima contestazione riguarda la mancanza di chiarezza sul conto corrente dove sono confluite le somme provenienti da PayPal.

Secondo fonti riportate dal Corriere della Sera, il clima politico in Sardegna mostra segnali di serenità apparente ma preoccupazione sottostante tra M5S e PD. Ci sono speculazioni che i sardi potrebbero tornare al voto entro un anno, una situazione potenzialmente critica per le opposizioni, che avevano trovato un alleato in Todde, ma che a livello nazionale non sono riusciti a sviluppare un campo largo.