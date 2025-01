Alessandra Todde a rischio decadenza in Sardegna: la presidente interviene, scoppia la polemica tra Pd e M5s

Alessandra Todde, la presidente della Regione Sardegna, dichiarata decaduta, esprime fiducia riguardo al procedimento a suo carico in un’intervista, affermando di essere “tranquillissima”. Questa situazione ha acceso polemiche nell’alleanza tra il PD e il M5S, con il PD che accusa i suoi alleati di inesperienza e incompetenza. Todde è stata dichiarata decaduta dal Collegio di garanzia della Corte d’Appello di Cagliari per irregolarità nel rendiconto delle spese elettorali, come la mancata nomina del mandatario obbligatorio e l’assenza di un conto corrente dedicato. La governatrice respinge queste accuse, sottolineando che la sua decadenza non è definitiva e che solo il Consiglio regionale può decidere al riguardo. Sostiene di continuare a esercitare le sue funzioni e difende la legalità del suo operato, precisando che non le sono state contestate le fattispecie di violazione della legge.

Todde sottolinea di non sentirsi in errore e che la situazione attuale non è perseguita penalmente come falso. La governatrice considera le critiche ricevute dall’opposizione come attacchi scomposti e si dichiara pronta a difendere il suo operato per il bene dei cittadini sardi, che temono ritardi e sprechi di denaro pubblico. La sua posizione è rafforzata dal fatto di avere un lavoro come imprenditrice, il che le garantisce una certa indipendenza economica.

Le tensioni all’interno dell’alleanza PD-M5S sono evidenti e diversi esponenti del PD esprimono insoddisfazione per la gestione della campagna elettorale da parte del M5S, definendola inadeguata e priva di esperienza. Nonostante questi attriti, Todde afferma di ricevere sostegno dai leader dei rispettivi partiti e dai sindaci di centrodestra. Il futuro politico di Todde resta incerto; si parla di un possibile ritorno alle urne o di un’eventuale inchiesta da parte della procura di Cagliari. L’alleanza tra i due partiti sembra sempre più fragile, mentre la situazione politica in Sardegna rimane tesa, con la presidente decisa a combattere per mantenere la propria carica.