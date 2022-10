Alessandra svela cos’è successo durante le prove di Tale e Quale: “Non farò l’imitazione!”

Caos a Tale e Quale Show, lo scorso venerdì Alessandra Mussolini ha scoperto in diretta che per la settimana successiva avrebbe dovuto imitare sua zia Sophia Loren. Stamani il manager dell’ex deputata, Nando Moscariello, ha rivelato che l’esibizione della sua assistita era a rischio: “La performance di Alessandra nei panni di Sophia Loren a tale e Quale Show è a rischio“. Sembra addirittura che la Mussolini ieri durante le prove abbia sbroccato e se ne sia andata.

Ieri sera tramite il profilo Instagram del manager, Alessandra Mussolini ha confermato i rumor. La concorrente non ha la minima intenzione di imitare sua zia. Infatti durante le prove la Mussolini si è anche tolta la parrucca che la produzione le aveva già preparato.

“Allora la situazione è questa non è che una vuole fare la pazza o che. C’era un mezzo accordo che io non avrei fatto mia zia ma non per una questione…per una questione di responsabilità. Perché un conto è ballare, come avevo già fatto in passato. Un altro conto è farlo con tutta la parrucca, il viso, la trasformazione, la voce, è una cosa che non mi sento di fare infatti ho già parlato con mia madre. Quindi ringraziando dio loro adesso lo hanno capito che io non intendo proprio farlo. Mi sono tolta proprio tutto. Oggi è lunedì, abbiamo fatto le prove, loro avevano già la parrucca e tutto, hanno fatto finta di mettermela in testa e io me la sono messa e ma la sono tolta. Manco l’abbiamo tagliata e quindi è così. La situazione attuale è questa e non mi va di fare l’imitazione così questo è tutto”.