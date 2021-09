Alessandra Rametta, famosissima su TikTok per le sue imitazioni (le più quotate sono senza dubbio Giulia De Lellis, Chiara Ferragni, Taylor Mega ma anche Chiara Nasti), sbarcherà in tv in un programma che la vedrà ospite fissa per tutte le puntate. Quale? Citofonare Rai2 della coppia Paola Perego e Simona Ventura.

“Sono molto emozionata. La notizia è che da ottobre mi vedrete in tv in un programma condotto da Paola Perego e Simona Ventura. Io sarò con loro tutte le domeniche. Non so se definirla fortuna, non so se me lo merito e se ne sono all’altezza. So solo che sono molto felice e che mi metterò in gioco. Spero di non deludervi, di farvi divertire… e di divertirmi!”.

L’imitatrice ha espresso la sua gratitudine anche sui social.

“Non so se me lo merito, non so se è fortuna, non so se ne sono all’altezza, ma sono felice e ci metterò tutta me stessa. Un grazie va soprattutto a voi, che mi avete sostenuta dal giorno zero, e sappiate che se sono arrivata qui é anche merito vostro”.

Fra le sue fan c’è senza dubbio la stessa Giulia De Lellis che su Instagram ha scritto di amarla.

Giulia De Lellis risponde alla sua imitatrice di TikTok https://t.co/nTmd0gEbV8 — BICCY.IT (@BITCHYFit) March 26, 2021

Riusciranno queste imitazioni riuscitissime in formato video su TikTok a convincere anche in tv? Lo scopriremo solo vivendo.. Alessandra Rametta, nel dubbio, si appresta a debuttare nel mondo dei grandi. In bocca al lupo!