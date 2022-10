Alessandra Mussolini: “Viva la fluidità, ognuno sia se stesso e sì alle adozioni gay”

Reduce dalla sua prima esibizione a Tale e Quale Show, Alessandra Mussolini si è raccontata a Francesca Fialdini nel programma Da Noi a Ruota Libera. L’ex deputata tra le tante cose ha parlato anche di fluidità e di come molti ragazzini LGBTQ facciano fatica ad aprirsi in famiglia.

“Ho sofferto per la mancanza di mio padre nella mia infanzia. Ho vissuto in una famiglia di donne, i miei si sono separati quando avevo quattro anni. Si impara solo dalla sofferenza. […] Le etichette no, basta con questa sessualità. Viva la fluidità, ognuno è fluido come vuole. Vedendo quanto soffrono gli adolescenti, quando hanno paura di dire la verità in famiglia, mi viene da dire che ognuno deve poter essere fluido come vuole. Vuoi vedere che divento fluida anche io?”.

Tutto molto bello, diciamo che poteva evitare la ‘battuta’ finale.

“La campagna a cui ho aderito per il DDL Zan era più che giusta. Le discriminazioni vanno sempre combattute. Non penso che quel disegno di legge limitasse la libertà. Dobbiamo iniziare a cambiare le cose sui temi LGBTQ, anche perché poi i tempi sono lunghi e dobbiamo cambiare tutto per le generazioni future. Cosa penso delle adozioni per coppie gay e single? Dico di sì sono favorevole.

I bambini abbandonati negli istituti sono la peggiore sconfitta di ogni società. L’amore deve prevalere su tutto.

Se mio figlio mi dicesse di essere gay non smuoverebbe nulla, sarebbe normale. – ha continuato Alessandra Mussolini – A me importa unicamente che siano felici loro questo è tutto. E mi piacciono pure i Pride. Trovo che musica e colori siano la migliore cura dopo un periodo buio e triste come quello dal quale stiamo faticosamente tentando di uscire. Mi auguro che questo spirito si riversi in ogni manifestazione, politica e non. Se mi chiamasse come madrina andrei”.