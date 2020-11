Alessandra Mussolini è svenuta a Ballando con le Stelle e dato che non le è successo niente di grave concedetemi una battuta: era stata appena informata della vittoria di Biden.

Battute a parte, la causa del malore della Mussolini è stato un semplice calo di zuccheri causato dall’aver saltato un pasto prima dell’inizio della puntata.

Dopo il samba eseguito in coppia con il maestro Maykel Fonts, infatti, la donna non è riuscita a rimettersi in piedi e si è sdraiata per terra collassando e costringendo Milly Carlucci a mandare la pubblicità.

“Ce l’avete un po’ di acqua e zucchero? C’avete una caramella? Cioccolata?”.

Dopo la pubblicità Alessandra Mussolini ha tranquillizzato tutti.

Alessandra Mussolini sviene a Ballando con le Stelle, il video