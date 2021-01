La “rivalità” fra Alfonso Signorini e Milly Carlucci non riguarda solo la sfida all’ultimo punto di share fra il Grande Fratello Vip ed Il Cantante Mascherato, dato che risalirebbe a quando i due lo scorso 2020 hanno messo gli occhi su Alessandra Mussolini per farla partecipare rispettivamente al GF Vip ed a Ballando con le Stelle.

Su questo punto Signorini, interrogato in merito, ha deciso di mettere i puntini sulle i ai microfoni di Casa Chi:

“Alessandra Mussolini io l’ho chiamata perché la amo perché sa prendere la vita con il sorriso. L’ho chiamata per partecipare al GF Vip molto prima di Milly. Ha fatto due provini meravigliosi, di cui uno con me. Ero convintissimo fosse un mio acchiappo formidabile, ma alla fine le cose si sono arenate nelle trattative economiche ed alla fine Alessandra è andata a Ballando con le Stelle, concludendo con loro la trattativa economica”.

Intervistata da Il Fatto Quotidiano lo scorso giugno, Alessandra Mussolini ha così cercato di spiegare la sua situazione:

“Ho preferito una situazione meno complessa. Sono un’abitudinaria e stare tre mesi chiusa in una casa per me sarebbe dura. Sarò imprevedibile. Potrà succedere di tutto”.

Un nome, il suo, che sembrerebbe fare molto gola a chi crea i cast dei reality show, dato che era stata chiamata per un provino anche per partecipare all’edizione 2020 (poi di fatto mai realizzata causa covid) de L’Isola dei Famosi.

Il 17 gennaio del 2020 ho scritto:

“Con il Grande Fratello Vip avviato ora tutti gli occhi sono puntati sui casting della prossima edizione de L’Isola dei Famosi, che dovrebbe tornare in primavera al timone di Alessia Marcuzzi. Per questo motivo – quando oggi Alessandra Mussolini è stata avvistata presso gli studi della società di produzione Magnolia a Roma (oggi Banijay Group) in compagnia dell’agente – è scattato l’allarme. Che sia in trattativa per diventare una naufraga?”