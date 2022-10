Alessandra Mussolini, perché non imiterà la Loren: “Ho pianto. Il piano B di Conti”

Durante l’ultima puntata di Tale e Quale Show Alessandra Mussolini ha scoperto che la settimana successiva avrebbe dovuto imitare Sophia Loren. Lunedì scorso durante le prove l’ex deputata ha avuto una crisi, si è tolta la parrucca e ha deciso che non avrebbe vestito i panni di sua zia. Nessuno è riuscito a convincerla, Alessandra Mussolini in una serie di storie Instagram ha spiegato come mai si è rifiutata di imitare Sophia.

Ieri la Mussolini è stata ospite di Alberto Matano a La Vita in Diretta ed ha dato qualche dettaglio in più sulla vicenda. Alessandra ha svelato di essersi anche messa a piangere nel backstage di Tale e Quale Show ed ha aggiunto di essere disponibile a imitare un altro personaggio.

“Ho avuto un crollo emotivo. Io non so bene la dinamica, me l’ha fatto capire Emanuela Aureli. In puntata ho scoperto che avrei dovuto fare mia zia. Perché Non è vero che noi sappiamo prima chi imiteremo non è così. Quindi sono rimasta spiazzata, anche perché ci sono così tanti personaggi, allora perché lei? Io mi sono bloccata male con un senso di disagio. Perché zia in quel film è uguale a mia mamma, io ho tre donne che sono i tre amori della mia vita, nonna, zia e mia madre. Zia in quella foto che aveva 26 anni era identica a mamma. Quindi è un fatto mio che non ce la faccio.

Non è che non mi diverto e non sto al gioco. Però è talmente un fatto pesante, un peso, un coinvolgimento. Oh, io mi sono messa a piangere con Emanuela. Poi parlando ho capito che in zia vedevo mamma e non volevo imitarla. Ci sono tanti personaggi facciamo altro. Come finirà? Non lo so, loro sono un treno, trucco, parrucco, mi hanno ficcato la parrucca. Io l’ho tolta e gliel’ho ridata. Oggi è mercoledì dovranno darmi un piano B. Qualcosa senza balletto. Si è arrabbiato pure il ballerino che mi ha detto ‘ho perso una giornata ti rendi conto?’. Ma io cosa devo fare? Non me la sentivo di farlo”.