Alessandra Mussolini passa alla Lega: le sue parole su Salvini

Alessandra Mussolini ha annunciato il suo passaggio dalla Forza Italia alla Lega di Matteo Salvini. La decisione è stata comunicata dal direttivo regionale della Lega Lazio, che ha precisato come la Mussolini si unisca anche a Roberto Cantiani, storico consigliere comunale di Roma. I due attenderanno nei prossimi giorni un incontro con il segretario federale, Matteo Salvini, per formalizzare la loro adesione.

La Mussolini, 62 anni, ha una carriera politica caratterizzata da frequenti cambi di partito. Iniziò con il Movimento Sociale Italiano e successivamente si unì ad Alleanza Nazionale, per poi approdare in Forza Italia, il partito fondato da Silvio Berlusconi. Conosciuta per le sue posizioni conservatrici, ha recentemente mostrato idee più progressiste riguardo ai diritti civili, come l’aborto e la maternità surrogata, tematiche che contrastano con la linea della Lega.

Attualmente, l’ex europarlamentare non ha rilasciato commenti sul suo abbandono di Forza Italia. Negli anni, aveva già manifestato il suo apprezzamento per il leader leghista, descrivendolo come un politico attivo e popolare. Tuttavia, nel 2019 aveva espresso critiche nei confronti di Salvini in relazione alla sua alleanza con il Movimento 5 Stelle, definendo il suo comportamento come ingratitudine.

Con questo cambio, la Mussolini continua a riassestare il suo percorso politico, unendo la sua figura a un partito con cui condivide ora molto meno rispetto alle sue precedenti posizioni.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.virgilio.it